Calciomercato Milan – Ecco la prima proposta al Sassuolo per Frattesi

Davide Frattesi , centrocampista del Sassuolo , è obiettivo di calciomercato di Inter , Juventus , Roma e Milan . Lo ha ricordato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. I nerazzurri, in particolare, lo hanno messo nel mirino da tempo e sono in pole position visto che il giocatore, in una recente intervista, ha fatto capire di essere interessato al progetto di Simone Inzaghi ed alla possibilità di giocare con Nicolò Barella .

Calciomercato Milan: che bagarre per Frattesi!

L'Inter, però, in questo momento non può chiudere l'operazione. Deve prima vendere Marcelo Brozović all'Al-Nassr e André Onana al Manchester United, infatti, per avere la liquidità necessaria (e non è neanche detto che la ottenga) per poter andare su Frattesi e sul ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea, stavolta, però, a titolo definitivo. Per il 'CorSera', la Juve ha come primo obiettivo per la mediana Sergej Milinković-Savić.