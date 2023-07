Calciomercato Inter – Lukaku obiettivo primario: l’offerta al Chelsea

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del calciomercato dell'Inter facendo capire come la priorità assoluta dei nerazzurri sia l'attaccante belga Romelu Lukaku. Dopo aver battuto l'accesa concorrenza del Milan, aggiungendo Marcus Thuram come tassello del reparto offensivo, la squadra guidata da Simone Inzaghi sarebbe intenzionata anche ad acquistare il classe '93.