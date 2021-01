Calciomercato Milan – Dalla Francia: nome nuovo per la difesa, ecco chi è

Ultime Notizie Mercato Milan: è Badè il nome nuovo per la difesa

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La priorità non cambia e il Milan aspetta Mohamed Simakan. I rossoneri hanno deciso di puntare sul francese classe 2000 dello Strasburgo per rinforzare la difesa e hanno già l’accordo col giocatore. L’offerta però non cambia: 18 milioni totali, compresi i bonus. Se lo Strasburgo alla fine deciderà di accettare e accontentare il ragazzo l’operazione si farà, come è probabile, altrimenti il Milan dovrà cambiare strada.

Ovviamente i rossoneri non hanno intenzione di farsi cogliere impreparati e dunque sono già a caccia di possibili alternative. Spunta infatti un nome nuovo, riportato da Telefoot. Si tratta di Loic Badé, anche lui francese e classe 2000, ma di proprietà del Lens. Gli osservatori rossoneri lo hanno monitorato a lungo ultimamente e lo reputano un potenziale campione. Il costo è di 6 milioni, molto più basso. Valutazioni in corso: si aspetta Simakan, altrimenti occhio a Bade, che piace e costa meno.

