Calciomercato Milan – Fofana, saltato per colpa della… Juventus

Ultime Calciomercato Milan News: Fofana, saltato causa Juve

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Fino all’ultimo minuto dell’ultimo giorno di mercato, il Milan ha cercato di portare a casa un altro difensore. Il primo obiettivo era Wesley Fofana, francese classe 2000, poi passato al Leicester. Per tanti mesi Paolo Maldini e Frederic Massara lo hanno inseguito, considerandolo tra i migliori giovani in circolazione e già pronto per il grande calcio. Se alla fine non se n’è fatto nulla è stato un po’ per le richieste altissime, ma anche a causa di Merih Demiral e della sua Juventus. Ecco come.

Durante lo scorso mercato, infatti, il Leicester prima di puntare Fofana aveva messo nel mirino proprio Demiral, arrivando a offrire fino a 27 milioni più bonus, per un totale di circa 35 milioni. La Juventus, però, non ha voluto neanche provare ad ascoltare e ha detto fin da subito no, così non è nata neanche la trattativa. Demiral è stato considerato incedibile. Così il Leicester ha virato su Fofana, altro colpo importante. Se il Milan dunque non ha potuto sferrare l’attacco è stato perché ormai il club inglese aveva preso il sopravvento. La Juventus, dunque, ha involontariamente fermato l’arrivo di Fofana in rossonero.

