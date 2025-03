Calciomercato Milan, Florenzi prove di rinnovo: ecco l’ipotesi

Milan, Alessandro Florenzi è rientrato in gruppo ieri dopo il lunghissimo infortunio. Ci potrebbe essere un altro rinnovo per il terzino

Tra il caos e le voci intorno al mondo rossonero, il Milan si prepara a scendere di nuovo in campo contro il Lecce. Una partita difficile visto il clima in cui si sta allenando la squadra di Sergio Conceicao. Ieri è arrivata una notizia molto importante per il gruppo: Alessandro Florenzi è tornato ad allenarsi con la squadra, per la prima volta in stagione dopo il grave infortunio subito in estate durante la preparazione.