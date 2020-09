Calciomercato Milan – Florentino o Soumaré possibili solo ‘alla Tonali’

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, come noto, aspetta sempre che il Chelsea abbassi le pretese economiche per poter riaccogliere Tiémoué Bakayoko nelle proprie fila.

Difficoltà nella trattativa per Bakayoko

Qualora, però, i londinesi continuassero a chiedere troppo (30 milioni di euro) al Diavolo per la cifra del diritto di riscatto del centrocampista francese, il Milan, giocoforza, andrebbe su altri obiettivi.

Florentino e Soumaré le principali alternative

Le due piste principali, secondo il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, portano a Florentino Luís e Boubakary Soumaré, entrambi del 1999, centrocampisti di Benfica e Lille.

Florentino o Soumaré? Soltanto in prestito con diritto

Per entrambi, però, quindi tanto per il portoghese quanto per il francese, il Milan potrebbe farsi avanti soltanto nel caso in cui i club di appartenenza li cedessero in prestito con diritto di riscatto.

Trattativa unicamente con formula ‘alla Tonali’

Un po’, insomma, sulla falsariga di quanto accaduto tra Brescia e Milan per il trasferimento in rossonero di Sandro Tonali. Per Soumaré, va detto, il Lille ha appena rifiutato un’offerta di 35 milioni di euro, bonus inclusi, dal Newcastle.

Segno, forse, di come giudichi il suo calciatore non così poi a buon mercato …