Con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle , il Milan , inevitabilmente, deve andare alla caccia di centrocampisti in questo calciomercato estivo. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, nella lista dei potenziali acquisti dei dirigenti rossoneri figura anche Florentino Luís .

Calciomercato Milan, interessa Florentino Luís in mediana

Classe 1999, portoghese in forza al Benfica, Florentino Luís - come i tifosi rossoneri ricorderanno - era già un obiettivo del Milan un paio di anni fa, prima che fosse ceduto in prestito (senza grossi esiti) a Monaco e Getafe. Tornato nelle 'Aquile' di Lisbona, nell'ultima stagione ha giocato 54 partite ed è stato un cardine della compagine di Roger Schmidt.