Calciomercato Milan – Tonali-Newcastle: ultimi ritocchi, poi annuncio

Milan e Newcastle nelle ultime 48 ore hanno definito i dettagli dell'operazione. L'annuncio, però, non arriverà a brevissimo. Questione di qualche giorno, come spiegato da Riso al suo ritorno in Italia. «Missione compiuta? Ancora no, manca ancora qualche giorno, ancora qualcosina». Poi, una sua spiegazione sull’evoluzione degli ultimi giorni, che tanto ha fatto discutere i tifosi del Milan: «Sandro è tranquillo, sa che quando arrivano offerte così importanti, da proprietà così importanti, è difficile rifiutare sia per il club sia per il ragazzo. Abbiamo raggiunto un accordo lato-giocatore, stanno definendo quello tra club: fatto ciò, nei prossimi farà le visite mediche. Questione di bonus e dettagli tecnici, cose burocratiche».

Maxi-ingaggio, niente lacrime: diventerà il calciatore italiano più pagato — Per il suo agente, questo trasferimento è una soddisfazione. «Sono soddisfatto perché è una grande operazione, Sandro anche in questa operazione aiuterà il Milan e anche il Brescia, che ama tanto. È un progetto perfetto per lui, lo vogliono a tutti i costi e sarà il punto di riferimento. E la Premier è come la NBA, tutti sognano la NBA. Lacrime? No no assolutamente, il ragazzo pensa alla Nazionale». Tonali firmerà un contratto di sei anni, con scadenza 30 giugno 2029, da 8 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Al Milan 70 milioni di euro più bonus più una percentuale sulla futura rivendita del suo cartellino. Le 'Magpies', con Sven Botman, Bruno Guimarães, lo stesso Tonali ed Alexander Isak hanno costruito una squadra dalla spina dorsale di talento. Sicuramente, una minaccia per l'intera Premier League e una mina vagante in Champions League. Tonali, invece, con questo trasferimento da 70 milioni diventa il calciatore italiano più pagato di sempre.