Calciomercato Milan – Florentino Luis sempre sotto osservazione

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tra le alternative a Tiémoué Bakayoko a centrocampo resta sempre viva l’ipotesi Florentino Luis del Benfica. Il talentino portoghese potrebbe essere ceduto dal club di Lisbona per fare cassa, dopo aver investito tanto in questa campagna di rafforzamento. Tuttavia, il prezzo per il classe 1999 non scende al di sotto di 25-30 milioni dal momento che in patria è considerato davvero un talento importante.

Un prezzo che resta ancora troppo alto per il Milan, la cui priorità ad oggi sembra essere quella di convincere il Chelsea ad abbassare le pretese per Bakayoko. Maldini e Massara nei giorni scorsi hanno incontrato l’agente di Florentino, che rimane, dunque, una valida alternativa. Così come Soumaré del Lille: le ultime sul francese.

