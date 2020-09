Calciomercato Milan – Sale l’ipotesi Soumaré: presto dialogo col Lille

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, sale l’ipotesi legata a Boubakay Soumaré in rossonero. Il Milan, infatti, sta riscontrando più difficoltà del previsto a riportare a casa Tiémoué Bakayoko perché manca ancora l’intesa economica col Chelsea.

In questo senso salgono le alternative di Soumaré appunto e Florentino Luis del Benfica. Sul francese del Lille il Milan gode certamente di una via preferenziale dal momento che Elliott ha interessi economici già mostrati in passato anche nel club francese (vedi trattativa Rafael Leao lo scorso anno). Per questo motivo Soumaré è ad oggi l’alternativa principale di Bakayoko, anche perché per caratteristiche il Milan cerca un centrocampista di quel tipo.

