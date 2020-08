Calciomercato Milan – Florentino Luis, la formula del trasferimento

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, cerca uno-due centrocampisti in vista della prossima stagione. Tra i nomi seguiti non ci sono solo Bakayoko e Pessina, ma anche Florentino Luis del Benfica.

Il club portoghese chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire Florentino Luis, ma la trattativa può essere impostata sulla base di un prestito (annuale o biennale) con diritto o obbligo di riscatto (come anticipato da Pianetamilan.it). In questo modo può essere trovato un compromesso sulla cifra del cartellino.

BAKAYOKO, CONFERME DALL’INGHILTERRA >>>

LA ROMA VUOLE UN OBIETTIVO DEL MILAN >>>