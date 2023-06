Calciomercato Milan – Anche la Fiorentina interessata a Hjulmand

Il Milan continua con la ricerca dei giusti profili in questo calciomercato per migliorare la rosa della scorsa stagione. I rossoneri potrebbero anche essere alla ricerca di un centrocampista per rafforzare la mediana. Negli ultimi giorni sono molti i rumor intorno a Morten Hjulmand. Sul calciatore del Lecce, però, non ci sarebbero solo i rossoneri. Ecco le ultime news.