Calciomercato Milan – Fiorentina, Barone: “Paqueta? Vediamo…”

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan negli ultimi giorni di mercato ha piazzato altrove la maggior parte degli scontenti in rosa. Ricardo Rodriguez è volato in Olanda per firmare con il Psv Eindhoven, Krzysztof Piatek in Germania per accasarsi all’Hertha Berlino e Jesus Suso è stato già ufficializzato dal Siviglia. Ne rimarrebbe uno, che al momento sarebbe destinato alla permanenza in rossonero. Il condizionale è d’obbligo per Lucas Paqueta, per il quale potrebbe nascere una trattativa lampo con la Fiorentina. Le voci nelle ultime ore sono insistenti e non sono state smentite dalla Viola, anzi. Il braccio destro di Rocco Commisso e direttore generale del club gigliato ha parlato ai giornalisti presenti allo Sheraton. Ecco le sue dichiarazioni riportate da ‘Calciomercato.com’: “Stiamo andando in albergo, dove dovremo continuare a lavorare. Vediamo, il mercato finisce domani, abbiamo qualche annuncio da fare. Una Fiorentina più forte? Speriamo di far bene! Paqueta? Vediamo, vediamo, Paquetà è un giocatore del Milan…“. Intanto ecco perché è saltata la trattativa tra il Milan e il Nacional Montevideo per Matias Vina, continua a leggere >>>

