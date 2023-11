Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Due big puntano Leao per giugno”

Calciomercato Milan: due big d'Europa tornano su Leao — Cifra che, in caso di cessione, finirebbe per intero nelle casse del Milan, giacché il club di Via Aldo Rossi ha rinegoziato con il Lille la percentuale del 15% sulla rivendita che i francesi vantavano sul giocatore dal 2019 versando loro i 20 milioni di euro per risolvere il 'lodo Sporting' che ha caratterizzato gran parte dell'annata passata.

Ma Leao, al centro delle polemiche nelle ultime settimane per qualche prestazione non propriamente spettacolare, può comunque lasciare il Milan al termine della stagione? All'estero sono convinti di sì. In particolare, 'fichajes.net', portale web iberico di calciomercato, fa il nome di due top club europei a suo dire interessati al cartellino del nativo di Almada.

Uno è il PSG che, con tutta probabilità, vedrà partire Kylian Mbappé in direzione Real Madrid al termine della stagione. L'altro, invece, è il Manchester United, con il manager olandese Erik ten Hag che vorrebbe vedere Leao con la maglia dei 'Red Devils' nonostante la presenza dell'idolo di casa, Marcus Rashford, in quella zona di campo. LEGGI ANCHE: Milan su Koulierakis, la richiesta del PAOK >>>

