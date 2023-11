Calciomercato Milan – Ferguson osservato speciale: c’è anche la Juventus

La concorrenza si fa agguerrita anche se il Bologna non vorrebbe privarsi di un suo gioiello nella finestra di mercato di gennaio, soprattutto ora che tutto funziona a meraviglia e si sogna in grande. Thiago Motta, come scrive il quotidiano, ha minacciato di andarsene in caso di cessione di una delle sue pedine fondamentali e questo dovrebbe bastare per rimandare tutto a giugno. Nel frattempo il Milan tiene vivo il suo interesse e lunedì aveva uno scout al Dall'Ara per la partita Bologna-Torino.