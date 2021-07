Calciomercato Milan – Fatta anche per Ballo-Touré: domani le visite

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fodé Ballo-Touré sarà il nuovo vice di Theo Hernández. Il terzino del Monaco in arrivo in Italia

Il Milan ha trovato il vice di Theo Hernández . Chiuso, infatti, in questa sessione di calciomercato l'arrivo di Fodé Ballo-Touré . Il terzino sinistro classe 1997 , di proprietà del Monaco , secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola è atteso a Milano questa sera.

Il calciatore senegalese (di passaporto francese) arriverà in un'operazione a titolo definitivo che costerà, in totale, 4,2 milioni di euro più 500mila euro di bonus al club di Via Aldo Rossi. Ballo-Touré è il terzo calciatore francese che il Diavolo acquista in questa calda estate dopo Mike Maignan ed Olivier Giroud. In attesa di Warren Bondo.