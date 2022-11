Calciomercato Milan – Nome nuovo per la fascia sinistra: occhi su Balde

Non è ancora periodo di calciomercato, ma con il termine dei campionati in anticipo a causa dell'imminente inizio dei Mondiali iniziano a circolare alcuni voci di mercato. Tra le squadre che potrebbero rinforzarsi a gennaio potrebbe esserci anche il Milan, club che si è qualificato per gli ottavi di finale della Champions League e che potrebbe puntellare il reparto di difesa. In particolar modo, i rossoneri potrebbero andare alla ricerca di un nuovo vice Theo Hernandez, in quanto Ballo-Toure non starebbe convincendo pienamente Stefano Pioli.