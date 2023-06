Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Güler ancora al Fenerbahçe?”

Due giorni fa, però, ha rivelato 'Fanatik', popolare quotidiano sportivo turco, Arda Güler ha incontrato Ali Koç , Presidente del Fenerbahçe: i due hanno in programma di rivedersi un'altra volta. Koç spera di convincere il suo gioiello a restare un altro anno in squadra .

C'è la possibilità che resti un altro anno a Istanbul con i gialloblu

"Resta ancora una stagione e vai via dopo aver vinto il campionato" il messaggio che è stato fatto arrivare a Güler. Il 'nuovo Messi' accetterà oppure salperà subito verso altri lidi? Non resta che aspettare e capire quale decisione prenderà con la sua famiglia.