Ecco le parole di Paganini sul suo profilo X: "Mercato Juventus. Danilo verso Napoli per Giacomo Raspadori, Nicolò Fagioli verso il Milan per Fikayo Tomori. Antonio Silva costa parecchio e lo stesso vale per Hancko. Obiettivi, questi, più per giugno. Torna d'attualità Kiwior, pupillo di Thiago Motta che può fare difensore e mediano".