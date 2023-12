Calciomercato Milan – Romano: “Avanza la trattativa per Gabbia”

Matteo Gabbia , difensore di proprietà del Milan , potrebbe fare ritorno anticipatamente a Milano. Il classe '99 attualmente è in prestito al Villarreal fino a giugno , ma la dirigenza rossonera starebbe pensando di riportarlo a Milanello già per gennaio, a causa dei numerosi infortuni nel reparto arretrato.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, il club di via Aldo Rossi ha intavolato una trattativa con gli spagnoli per parlare del giocatore. Il giornalista ha aggiornato sulla situazione tramite un post su X nel quale ha scritto: "Il Milan sta avanzando una trattativa per riportare Matteo Gabbia al club a gennaio dal Villarreal, dove ora è in prestito. Gabbia sarebbe disponibile a tornare al Milan. Aiuterebbe il club a investire parte del budget su Juan Miranda e altri acquisti".