Calciomercato Milan, si accelera per Gimenez: cifre, dettagli e retroscena

Il Milan starebbe facendo sul serio per Santiago Gimenez in questi giorni e a tal proposito è emerso un interessante retroscena estivo. La dirigenza rossonera, come noto, è alla ricerca di un attaccante, per ovviare al problema della poca produzione realizzativa che si sta vivendo nel corso di questa prima parte di stagione. Sfumato Marcus Rashford, per cui non ci sarebbe un accordo economico, il Diavolo avrebbe virato sul centravanti messicano del Feyenoord.