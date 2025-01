Milan-Girona, Masachs dice tutto in esclusiva: pericoli, la verità sugli obiettivi e …

Il Milan sarà favorito contro il Girona. Puoi dirci quali potrebbero essere i principali pericoli per il Milan?

"Forse l'assenza di pressione, perché non sono più in lotta per la classifica. Il Girona è una squadra che vuole la palla, il possesso, ed è difficile imporre il proprio stile contro grandi squadre come Liverpool, Milan... Ma è lo stile Michel".

"I paragoni con la scorsa stagione sono negativi. Dovbyk è sopravvalutato" — Come spieghi le difficoltà del Girona rispetto alla scorsa stagione?

"Sapevamo che tutti i paragoni con la scorsa stagione sarebbero stati negativi per la squadra. È stata una stagione incredibile, l'ultima. Probabilmente anche gli stessi giocatori non sono riusciti a ripetere la stessa cosa. Ma la squadra ha perso giocatori molto importanti. Savinho, Dovbyk, Aleix Garcia, Eric Garcia, Yan Couto... Qualità individuale al top. E una delle difficoltà principali è segnare gol. Sono state fatte brutte scelte per sostituire Dovbyk (Miovski, Abel Ruiz) e non c'è più la stessa qualità per creare occasioni da gol".

Artem Dovbyk sta faticando alla Roma. Si è parlato anche dell'interesse del Milan negli ultimi mesi. Secondo te, date le caratteristiche che ha, avrebbe potuto fare meglio al Milan?

"È difficile per me rispondere a questa domanda perché non conosco a fondo lo stile di gioco di Roma e Milan. Penso che Artem sia un attaccante molto bravo e completo, ma forse le sue statistiche della scorsa stagione erano un po' "sovradimensionate"..."

Milan-Girona, Masachs: "Arnau Martinez e Miguel Gutierrez? Hanno ricevuto proposte ma ..." — Altri due giocatori accostati al Milan sono Miguel Gutierrez e Arnau Martinez. Cosa c'è di vero in queste voci? Secondo te sono giocatori adatti al Milan?

"Non so se queste voci siano vere. So che hanno ricevuto interesse da parte di alcune squadre, ma non so se il Milan sia tra queste. Miguel Gutierrez è uno dei migliori giocatori ora al Girona, forse il migliore. È un giocatore molto "specifico" di Michel, perché all'allenatore piace giocare molto in attacco, con Miguel che appare nella costruzione del gioco. Non so se Miguel potrebbe adattarsi allo stesso livello elevato di un terzino sinistro "normale" che deve difendere molto. Arnau Martinez non ha giocato molto l'anno scorso. Questa stagione sta giocando di più, a un buon livello, ed è così giovane (ha iniziato a 17 anni). È molto competitivo".

C'è qualche giocatore del settore giovanile del Girona di cui si parla poco ma che potrebbe diventare molto forte in futuro?

"Ci sono due giocatori della seconda squadra che sono apparsi qualche volta con la prima. Minsu, un centrocampista offensivo coreano con una buona tecnica, un buon livello; e Selvi Clua, un centrocampista più posizionale. Anche Yaser Asprilla è così giovane, ma non se ne parla tanto perché il Girona ha pagato un sacco di soldi per lui, quando hanno perso Savinho".