Calciomercato Milan – Extracomunitari, liberato uno slot per Chukwueze

Il Milan ha liberato uno slot per calciatori extracomunitari in questo calciomercato estivo. Lo occuperà Samuel Chukwueze. Ne rimane un altro

Sulla questione riguardante gli extracomunitari in Serie A si è discusso a lungo in questa sessione estiva di calciomercato. Il Milan, in questi mesi, ha trattato molti calciatori con questo status. Dapprima ha ingaggiato Ruben Loftus-Cheek, poi il cambio delle normative ha reso l'inglese nuovamente equiparabile ai comunitari.