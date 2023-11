Calciomercato Milan – Difensore, occasione Estève: un affare low cost

Il Diavolo vuole un giovane da valorizzare e che abbia fame

Il Milan è alla ricerca di un giocatore 'alla Kalulu' in quel ruolo. Ovvero, di un profilo su cui puntare, per il presente e per il futuro, non particolarmente costoso, che possa essere valorizzato e che abbia fame. Qualità, questa, alla quale il Milan guarda molto: in casa rossonera atleti con la pancia piena non troveranno spazio. Il profilo di Estève risponde a queste caratteristiche: non è l'unico, certo, ma è sintomo di come Geoffrey Moncada non voglia abbandonare la strada di un progetto sostenibile.