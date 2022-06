Calciomercato Milan – Per la difesa rispunta Esteve del Montpellier

Maxime Esteve, difensore del Montpellier, potrebbe essere il profilo giusto per rinforzare la difesa del Milan: il francese torna in auge

Maxime Esteve, difensore del Montpellier, potrebbe essere il profilo giusto per rinforzare la difesa del Milan. Il nome del francese torna in auge, come sottolinea l'edizione odierna di 'Tuttosport'. Un profilo low-cost, alla Kalulu per intenderci. Ossia un difensore giovane, 20 anni, da valorizzare come successo con l'ex Lione nell'ultima stagione.