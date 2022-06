Calciomercato Milan – Tre alternative a Botman: nomi e dettagli

Non è un segreto che il Milan voglia Sven Botman per rinforzare la propria difesa. Ma le alternative non mancano: ne spuntano tre in Francia

Carmelo Barillà

Non è un segreto che il Milan voglia Sven Botman per rinforzare la propria difesa. La trattativa per il centrale, però, sembra ad un punto morto. Il Lille ha un'offerta del Newcastle da 38 milioni di euro. I rossoneri, invece, si sono spinti sino a 25 più 5 di bonus. Il club francese ha dato un ultimatum al Milan: o pareggiate l'offerta del Newcastle o Botman va in Inghilterra. La dirigenza del Diavolo non è disposta a cedere ai ricatti e farà leva sulla volontà del calciatore. L'olandese, infatti, ha già dato la parola al Milan e la maglia rossonera è la sua prima scelta. Anche il PSG potrebbe inserirsi nella corsa a Botman, qualora non chiudesse per Skriniar con l'Inter.

Le alternative per il Milan

Il Milan, però, non si farà trovare impreparato ed ha già pronte tre alternative, tutte in Francia. Secondo quanto rivelato da 'Butfootballclub.fr', ci sono tre giovani che militano nella Ligue 1 sui quali il club rossonero avrebbe messo gli occhi. Si tratta di Saidou Sow, guineano classe 2002 che milita nel Saint Etienne; Maxime Esteve, francese di 20 anni che gioca nel Montpellier; Warmed Omari, 22enne francese del Rennes. Non sarebbe la prima volta che il Milan pesca in Francia. Staremo a vedere come evolverà il mercato rossonero, fermo restando che la prima scelta per la difesa rimane comunque Sven Botman. Milan, le top news di oggi: Leao e Bennacer, rinnovi in stand-by.