Calciomercato Milan – Capitolo esterno destro: Pulisic e Chukwueze

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , potrebbe anche essere alla ricerca di nuove soluzione per l'attacco. Non solo la punta, anche il terzetto dietro, tolto Leao, potrebbe essere del tutto cambiato. Brahim Diaz ha salutato e il terzetto De Ketelaere, Messias e Saelemaekers non danno molte garanzie. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di due obiettivi proprio per quel terzetto.

Calciomercato Milan, da Pulisic a Chukwueze

Il Milan, si legge, potrebbe arrivare alla conclusione dell’affare Pulisic. I rapporti tra i due club sono eccellenti: la trattativa sarebbe già ampiamente avviata ma il Milan avrebbe prima bisogno di riempire le casse. Potrebbero essere giorni decisivi anche per i dribbling di Samuel Chukwueze, per cui valgono gli stessi presupposti: vuole il Milan, e il Milan è impegnato a contrattare con il Villarreal. Si preannuncia come l’affare più lungo e laborioso: per il suo numero 11 il Villarreal pretende almeno 25 milioni, più bonus, meglio ancora se quota 30 si supera con certezza. Il Milan vorrebbe spendere molto meno, anche perché il giocatore è in scadenza nel 2024. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ecco il sogno di Moncada per la punta