Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Ecco la situazione di Sanches”

Renato Sanches è un obiettivo di calciomercato tanto del Milan quanto del PSG. Ecco, secondo 'L'Équipe', come stanno davvero le cose per ora

Renato Sanches , come ormai noto, è un obiettivo di calciomercato tanto del Milan quanto del PSG . Ma chi è in vantaggio, al momento, nella corsa al cartellino del giocatore portoghese classe 1997 ? L'edizione odierna de 'L'Équipe' ha provveduto a fare un po' di chiarezza.

"Per il momento solo il Milan ha fatto un'offerta superiore ai 15 milioni di euro per acquistare Renato Sanches, nel suo ultimo anno di contratto - il commento del popolare quotidiano sportivo transalpino -. Dal canto suo il PSG sarebbe pronto a mettere non più di 10 milioni di euro. Proposta ritenuta insufficiente dai dirigenti del Lille".