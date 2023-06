Calciomercato – Dalla Francia: “Rinnovo, Maignan spaventa il Milan”

Mike Maignan non sembra più essere così certo di trattare con il Milan per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. L'indiscrezione arriva dal popolare quotidiano sportivo francese 'L'Équipe'. Per i colleghi transalpini, Maignan sarebbe incerto sul prolungare o meno il contratto - come sarebbe volontà del club di Via Aldo Rossi - specialmente dopo l'allontanamento di Paolo Maldini dalla direzione tecnica del Diavolo.