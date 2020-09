Calciomercato Milan – Dalla Francia: nuova offerta del Leicester per Fofana

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Wesley Fofana, difensore centrale francese, classe 2000, di proprietà del Saint-Etienne, è conteso, come noto, da Milan e Leicester City.

Secondo quanto riferito nelle scorse ore, in Francia, dal popolare quotidiano sportivo ‘L’Équipe‘, le ‘Foxes‘ avrebbero presentato una nuova offerta di 32 milioni di euro per costringere ‘Les Verts‘ a cedere Fofana.

Ricordiamo che una prima offerta del Leicester City per Fofana, nell’ordine dei 28 milioni di euro, era stata respinta al mittente dal Saint-Etienne. Il giocatore, però, vorrebbe partire e provare una nuova esperienza.

Il Milan, come riportano tutti i maggiori quotidiani sportivi questa mattina in edicola, resta vigile sul calciatore anche se, ad oggi, la sua candidatura appare in forte flessione.

Questo anche e soprattutto per via della pressione degli inglesi sulla società transalpina. Nonché di un prezzo che sta tendendo a salire di molto … SALGONO, INVECE, LE QUOTAZIONI DI UN ALTRO DIFENSORE PER IL DIAVOLO >>>