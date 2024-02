CALCIOMERCATO MILAN

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan acquisterà un attaccante e ne spunta un altro (già sondato in passato) tra i candidati al ruolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse del Milan nel prossimo calciomercato estivo, ha ricordato come la priorità del club rossonero sia quella di potenziare il proprio reparto offensivo.

Di attaccanti in lista ce ne sono tanti. Per esempio, si va da Joshua Zirkzee (Bologna) a Jonathan David (Lille). Il quale, andando in scadenza di contratto con i 'Dogues' il 30 giugno 2025, potrebbe arrivare anche a prezzo 'di saldo'.