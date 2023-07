Empoli, Zanetti: “Maldini era sempre nei nostri desideri”

Dopo l'esperienza sfortunata allo Spezia, tormentata anche da diversi infortuni, il centrocampista spera di mettere in mostra le proprie qualità e di ritagliarsi un posto tra i titolari. L'allenatore degli azzurri, Paolo Zanetti una volta ospite a Sky Sport durante Calciomercato - l'originale, ha mostrato tutta la sua stima per il ragazzo, confermando come fosse contento dell'acquisto appena portato al termine e di come sia un elemento davvero interessante. Ecco le sue parole: "Maldini era sempre nei nostri desideri, è un grande giocatore".