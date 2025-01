Calciomercato Milan, Emerson Royal: spunta anche il Fulham

Come scrive Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, per Emerson Royal, terzino del Milan, ci sarebbe l’interesse di Galatasaray e Fulham

Giunto al Milan nell'ultimo calciomercato estivo dal Tottenham per 15 milioni di euro più bonus, finora Emerson Royal, terzino destro brasiliano classe 1999, non ha praticamente mai convinto in questa sua esperienza rossonera. E il Milan che, in rosa, deve liberare uno spazio per l'imminente arrivo di Kyle Walker, inglese classe 1990, il quale gioca proprio nel ruolo di terzino destro, ora sta meditando di vendere - dopo appena qualche mese - Emerson Royal all'estero.