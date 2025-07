Sta per volgere al termine la trattativa che porterà Emerson Royal a vestire la maglia del Flamengo dopo una sola stagione al Milan. Il brasiliano, infatti, dopo essere stato vicino alla cessione già nella finestra invernale di calciomercato, si è infortunato, rimanendo fuori per quasi tutta la stagione. Nonostante il cambio di allenatore e l'arrivo di Massimiliano Allegri, le cose non sono cambiate per lui, che di fatto è rimasto fuori dal progetto tecnico.