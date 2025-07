Calciomercato Milan, i rossoneri stanno lavorando tantissimo in queste ore specialmente per quanto riguarda le cessioni degli 'esuberi'. Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è rimasto a Milano proprio per chiudere vari colpi. Nel ruolo di terzino destro Emerson Royal è in uscita dopo una sola stagione con la maglia rossonera. Ecco le ultime importanti novità sul difensore brasiliano.