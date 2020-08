Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Emerson, il Barcellona rifiuta le offerte

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante le smentite di rito, molto probabilmente Davide Calabria lascerà il Milan in estate.

Milan alla caccia di un nuovo terzino

Il club di Via Aldo Rossi, quindi, è sempre alla ricerca di un nuovo terzino destro. I nomi sono sempre quelli: Serge Aurier (Tottenham), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven) ed Emerson Royal (Barcellona ma in prestito al Betis).

Rifiutate due offerte per Emerson

A proposito di quest’ultimo, brasiliano classe 1999 monitorato a lungo dal club di Via Aldo Rossi, che, teoricamente, dovrebbe giocare in prestito in Andalusia fino al 30 giugno 2021: il ‘Mundo Deportivo‘ ha sottolineato come il Barça abbia rifiutato due offerte per Emerson.

La richiesta del Barça per il brasiliano

Una arrivata proprio dal Milan; l'altra, invece, dagli inglesi dell'Everton, allenati dall'ex rossonero Carlo Ancelotti. Per lasciare partire subito Emerson il Barcellona chiede ben 30 milioni di euro.