Calciomercato Milan – Emegha nome per il futuro: costa 15 milioni

Continua il lavoro del Milan alla ricerca di una punta da poter affiancare a Olivier Giroud. La dirigenza sta lavorando durante il calciomercato per trovare il giusto profilo da dare a Stefano Pioli. Il Diavolo starebbe sondando molti profili: da Morata a Scamacca passando per Taremi . Non solo, L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di un ragazzo di prospettiva che potrebbe fare al caso del Milan .

Calciomercato Milan, nuovo nome per l'attacco

Emanuel Emegha, si legge, potrebbe essere la scommessa per l'attacco del Milan. Ha già messo a bilancio 9 reti nell’ultimo campionato austriaco con la maglia dello Sturm Graz. Il suo biglietto da visita alla scorsa stagione a livello internazionale è stato un gol al debutto in Europa League, il contesto dove Emegha ha assaggiato anche lo stadio Olimpico: come avversario della Lazio nel pareggio strappato in ottobre. Il Milan potrebbe chiudere l'operazione di calciomercato con un'offerta tra i 10 e i 15 milioni di euro con lo Sturm Graz. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, le parole del giovane talento per il centrocampo