Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “L’offerta del Real Madrid per Leao”

Il Real Madrid sarebbe disposto a spendere la cifra richiesta dal Milan per accaparrarsi le prestazioni di Rafael Leao

Uno dei calciatori più in vista del momento e, di conseguenza, maggiormente richiesto anche sul mercato è senza dubbio Rafael Leao . Il rinnovo di contratto difficoltoso con il Milan e le vicende personali potrebbero anche far allontanare il lusitano da Milanello .

Diverse squadre si sono già interessate a Rafael Leao , ma c'è comunque da ricordare che il Milan ne ha fatto una valutazione abbastanza alta, di circa 85 milioni di euro. Eppure c'è chi sembra essere disposto a spendere quella cifra per accaparrarsi le prestazioni dell'esterno rossonero.

Milan, il Real Madrid interessato a Rafael Leao

Come riferito in data 13 novembre da elnacional.cat, sembra che il Florentino Perez abbia intenzione di avviare un dialogo con il Milan per arrivare a Leao. E sarebbe disponibile a versare nelle casse del Diavolo la cifra richiesta, ritenendo complicato trovare un altro esterno così forte e giovane. Da capire le intenzioni del giocatore di fronte alla possibilità di accasarsi ai Blancos.