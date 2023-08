Calciomercato Milan – Obiettivo Ekitike: problemi con la formula

Il Milan continua con il suo lavoro sul calciomercato . I rossoneri, in questa sessione, hanno chiuso 9 colpi in entrata e potrebbero anche chiudere il decimo in questi ultimi giorni di contrattazioni estive. La dirigenza potrebbe essere alla ricerca di una punta. Oltre a Taremi , un altro nome potrebbe essere quello di Ekitike . Ne parla anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Calciomercato Milan, Ekitike resta un obiettivo

Il PSG, si legge, avrebbe già aperto al dialogo col Milan per Ekitike, ma il nodo resterebbe la formula (i rossoneri vorrebbero il prestito), insieme all'eventuale ingaggio della punta. In caso di mancato arrivo del francese o di Taremi, sarebbe stato proposto Jovic, escluso dai convocati di Italiano per la Conference League di ieri, ma sarebbe un nome ancora sullo sfondo. Fermo restando che il Milan deve anche cedere Lorenzo Colombo. Per lui si sarebbe già messo in fila il Monza, come spiegava ieri l'a.d. Galliani: si attende solo che Furlani e Moncada facciano la propria mossa per primi acquistando un attaccante.