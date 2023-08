Calciomercato Milan – Attaccante: Taremi costa tanto, ma…

Manca sempre meno alla chiusura di questa sessione estiva di calciomercato . Il Milan sarebbe alla ricerca del decimo colpo in entrata. I rossoneri, dopo l'arrivo di Okafor, potrebbero essere alla ricerca di un'altra punta da mettere accanto a Olivier Giroud. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla possibile trattativa per Taremi , attaccante del Porto.

Calciomercato Milan, Taremi ancora possibile

Se fosse per Taremi, si legge, il suo si al Milan sarebbe già arrivato. Ed è anche su questo che punterebbe la dirigenza rossonera. La richiesta sarebbe ancora di 20 milioni di euro, alta considerando la scadenza nel 2024 del contratto. Dal Portogallo sarebbero sicuri che i rossoneri potrebbero ancora provarci. Taremi ha avuto un ottimo rendimento, per questo la richiesta del Porto è alta, anche se l'iraniano ha compiuto 31 anni. I club portoghesi solitamente attraversano l’ultimo anno contrattuale di un giocatore senza l’ossessione di doverlo cedere, ma la trattativa per Taremi potrebbe svilupparsi.Milan e Porto, infatti, potrebbero continuare a parlare della punta fino alla fine di questo calciomercato estivo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Attaccante, possibile opportunità dalla Premier?