Ex Milan – Dall’Olanda: “Dest torna in patria: è vicino al PSV”

Sergiño Dest, difensore del Barcellona in prestito al Milan nell'ultima stagione, sarebbe sul punto di firmare per il PSV Eindhoven

Sergiño Dest, classe 2000, terzino destro olandese è tornato al Barcellona in questa sessione estiva di calciomercato dopo la stagione trascorsa in prestito nel Milan. In Italia l'ex Ajax non ha trovato grande fortuna: appena 632' in campo in 14 partite tra Serie A (8), Champions League (4), Coppa Italia e finale di Supercoppa Italiana.