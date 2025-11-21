Calciomercato Milan, ecco l'incrocio tra grandi bomber legato al Diavolo

Pianeta Milan
Il Milan cerca un attaccante di livello assoluto e punta a Robert Lewandowski, in scadenza col Barcellona nel 2026. I blaugrana, intanto, valutano Harry Kane come possibile sostituto, sfruttando la clausola rescissoria da 65 milioni
Il Milan continua a cercare un attaccante in grado di fare la differenza. Dopo un avvio di stagione in cui Santi Gimenez non ha brillato, la dirigenza rossonera guarda a nomi di livello assoluto per rinforzare l'attacco di Allegri. L'obiettivo, come sottolinea 'SportMediaset', potrebbe essere nientemeno che Robert Lewandowski. Il Nazionale polacco classe 1988 sembra destinato a lasciare i blaugrana durante la prossima sessione estiva di calciomercato a parametro zero, visto il mancato rinnovo al contratto in scadenza a giugno 2026. Come scrive 'SportMediaset', "portare a Milanello uno degli attaccanti più forti dell'ultima decade", sarebbe "un colpo che ricalcherebbe un po' l'acquisto di Luka Modric della scorsa estate".

Harry Kane pronto a sostituire Lewandowski a Barcellona

Secondo il quotidiano spagnolo 'Mundo Deportivo', però, il Barcellona starebbe già pensando a un sostituto: Harry Kane. L'attaccante inglese, classe 1993, è seguito dai blaugrana e, grazie alla clausola rescissoria da 65 milioni, "l'uragano" potrebbe rappresentare un vero affare di mercato, considerati i prezzi delle punte in giro per l'Europa.

Kane, con le esperienze a Tottenham, Bayern Monaco e Inghilterra, garantisce affidabilità e gol, caratteristiche ideali per una squadra con la caratura mondiale del Barcellona. Il bomber inglese con le maglie dei club ha già segnato 415 gol, mentre con la sua Nazionale ha registrato 78 reti in 112 presenze ufficiali.

