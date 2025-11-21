Calciomercato Milan, ecco l'incrocio tra grandi bomber legato al Diavolo

Il Milan cerca un attaccante di livello assoluto e punta a Robert Lewandowski, in scadenza col Barcellona nel 2026. I blaugrana, intanto, valutano Harry Kane come possibile sostituto, sfruttando la clausola rescissoria da 65 milioni
Il Milan continua a cercare un attaccante in grado di fare la differenza. Dopo un avvio di stagione in cui Santi Gimenez non ha brillato, la dirigenza rossonera guarda a nomi di livello assoluto per rinforzare l'attacco di Allegri. L'obiettivo, come sottolinea 'SportMediaset', potrebbe essere nientemeno che Robert Lewandowski. Il Nazionale polacco classe 1988 sembra destinato a lasciare i blaugrana durante la prossima sessione estiva di calciomercato a parametro zero, visto il mancato rinnovo al contratto in scadenza a giugno 2026. Come scrive 'SportMediaset', "portare a Milanello uno degli attaccanti più forti dell'ultima decade", sarebbe "un colpo che ricalcherebbe un po' l'acquisto di Luka Modric della scorsa estate".
Harry Kane pronto a sostituire Lewandowski a Barcellona
Secondo il quotidiano spagnolo 'Mundo Deportivo', però, il Barcellona starebbe già pensando a un sostituto: Harry Kane. L'attaccante inglese, classe 1993, è seguito dai blaugrana e, grazie alla clausola rescissoria da 65 milioni, "l'uragano" potrebbe rappresentare un vero affare di mercato, considerati i prezzi delle punte in giro per l'Europa.