Calciomercato Milan – “Ecco le condizioni dell’operazione Vlasic”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic, trequartista del CSKA Mosca, obiettivo dei rossoneri. Ecco come stanno le cose

Il Milan , per questa sessione di calciomercato , sta valutando di prendere Nikola Vlasic . Il giocatore, classe 1997 , è il trequartista del CSKA Mosca : potrebbe essere lui, dunque, il sostituto di Hakan Calhanoglu nel Diavolo di Stefano Pioli per la stagione 2021-2022 ?

Secondo quanto riferito da 'SportMediaset', il CSKA Mosca, per cedere il suo gioiello, che si è messo in luce agli Europei con la Croazia, chiede 30 milioni di euro. Vlasic piace molto al Milan ma, in base alle informazioni fornite dal collega Claudio Raimondi, i rossoneri sarebbero disponibili a prenderlo soltanto in prestito.