Inter, oggi primi passi in nerazzurro per Calhanoglu: sabato in campo?

Hakan Calhanoglu sarà ad Appiano Gentile per i primi passi ufficiali con l'Inter, sua nuova squadra. Forse giocherà l'amichevole a Lugano

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come oggi inizi, ufficialmente, il viaggio del trequartista turco Hakan Calhanoglu sull'altra sponda dei Navigli. Lasciato il Milan e sposato il progetto Inter , Calhanoglu si metterà a disposizione del nuovo tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi , oggi ad Appiano Gentile.

Calhanoglu inizierà oggi con l'Inter la preparazione per la stagione 2021-2022 con un lavoro personalizzato e, con ogni probabilità, entrerà a regime in gruppo soltanto la prossima settimana. La speranza dell'Inter è quella di vederlo già in campo sabato, nell'amichevole a Lugano (Svizzera), anche soltanto per uno spezzone di partita. Milan, Vlasic per la trequarti? Costi e dettagli dell'operazione >>>