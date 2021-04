Calciomercato Milan – Ecco il piano per il futuro di Brahim Díaz

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Brahim Díaz, classe 1999, è attualmente in prestito secco dal Real Madrid. Quale futuro per lui?

Daniele Triolo

'Tuttosport' in edicola questa mattina, parlando del calciomercato del Milan, ha fatto il punto su Brahim Díaz, classe 1999, trequartista spagnolo che, in questa stagione, già giocando in rossonero in prestito dal Real Madrid. L'annata di Brahim Díaz, ha commentato il quotidiano torinese, è stata caratterizzata da "picchi di lucentezza interessanti, ma anche qualche passaggio a vuoto".

Ad ogni modo il nativo di Málaga ha dato il suo contributo alla causa del Diavolo. In allenamento ed in partita non sono mai mancati né l'impegno né l'abnegazione. E se è vero che, forse, fisicamente Brahim Díaz regge a fatica i contrasti con avversari più potenti in Serie A, è indubbio come, spesso, le sue qualità tecniche siano servite a Stefano Pioli nel corso delle partite. E dovranno esserle anche nel rush finale di stagione, visto che il Milan dovrà centrare un posto in Champions League.

Quale futuro si prospetta, dunque, per Brahim Díaz, giunto al Milan con la formula del prestito secco fino al 30 giugno? Nei giorni scorsi, ha rivelato 'Tuttosport', ci sono stati contatti tra il club di Via Aldo Rossi e l'entourage del calciatore. Tra Milan e Real Madrid, va ricordato, c'è un 'gentleman agreement' che prevede di ridiscutere la sua situazione al termine della stagione. E in casa rossonera sia Paolo Maldini sia Frederic Massara sono soddisfatti del suo rendimento. Pertanto vorrebbero tenerlo.

A quali condizioni? Molto passa dal Real Madrid ed a cosa deciderà di fare con il ragazzo, che a Milano si trova bene. Se i 'Blancos' aprissero al rinnovo del prestito di Brahim Díaz anche per la stagione 2021-2022, il Milan vorrebbe inserire nel nuovo accordo un'opzione per un acquisto futuro a titolo definitivo ad un prezzo prestabilito. Questo in modo che il Diavolo abbia poi la possibilità di scegliere se vestirlo definitivamente di rossonero o meno.