Calciomercato Milan – E’ fatta per Brahim Diaz: la formula del trasferimento

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha un solo obiettivo nella prossima stagione: tornare in Champions League. Lo dimostra il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, il probabile ritorno di Bakayoko e la trattativa per Sandro Tonali.

C’è però anche un’altra operazione che può definirsi praticamente conclusa. Stiamo parlando di Brahim Diaz, che noi di Pianetamilan vi abbiamo anticipato in assoluta anteprima. Il Real Madrid, che l’ha pagato 17 milioni nel gennaio 2019, ora è pronto a cederlo al Milan, mantenendo un diritto di riacquisto. Brahim Diaz aveva diverse offerte, ma alla fine ha accettato la proposta rossonera. Arriverà con un prestito con diritto di riscatto, con le visite mediche che potrebbero svolgersi la prossima settimana.

Brahim Diaz può essere definito un jolly d’attacco, visto che può giocare sia da trequartista, sia da esterno e sia da seconda punta. Ambidestro, ha grandi qualità nel dribbling e più in generale è molto abile con la palla tra i piedi. E’ considerata una promessa a tutti gli effetti, anche se nella stagione appena terminata ha giocato poco con il Real Madrid: 59 minuti di Liga, 17 in Champions. Al Milan avrà la possibilità di esplodere.

LA SPERANZA DI TONALI >>>

UNA RICORRENZA SPECIALE PER I TIFOSI ROSSONERI!