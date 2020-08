29 agosto 2003: il Milan conquista la Supercoppa europea contro il Porto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 17 anni fa, il Milan allenato da Carlo Ancelotti, vinceva la quarta Supercoppa europea della sua storia contro il Porto di Josè Mourinho.

I rossoneri, detentori della Champions League, affrontarono i portoghesi vincitori della Coppa Uefa. Il match, giocatosi a Monaco allo stadio Louis II, vide il Milan vincere per 1-0 grazie al gol di Andriy Shevchenko dopo 10 minuti di gioco. L’azione vincente fu avviata sulla destra da Manuel Rui Costa, che crossò in mezzo trovando ‘Sheva’ pronto a colpire di testa dal limite dell’area piccola. Nulla da fare per il portiere del Porto, Vítor Baía. Una coppa meritata per una squadra che sulla carta era nettamente più forte degli avversari.

