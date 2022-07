Calciomercato Milan – Dybala, quale futuro? La posizione dei rossoneri

Paulo Dybala è un obiettivo del Milan in questo calciomercato estivo, sebbene secondario. Ecco dove potrebbe giocare la 'Joya' quest'anno

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Paulo Dybala, obiettivo di calciomercato di molti club, tra cui il Milan, ma, ad oggi, ancora senza una squadra. La 'Joya' vedrà a breve il suo procuratore, Jorge Antun, e l'intermediario Fabrizio De Vecchi, colui che più di tutti si sta muovendo per trovargli una nuova sistemazione.

Motivo? Dybala vuole capire, innanzitutto, perché non è stato chiuso, a suo tempo, l'accordo con l'Inter. Una destinazione che lui aveva accettato con entusiasmo, dopo un corteggiamento durato mesi, con tanto di tre proposte scritte presentate dal club nerazzurro al suo entourage.

Calciomercato Milan, per Dybala tanti approcci ma una sola offerta

Ora l'Inter, ha incalzato la 'rosea', ha però le mani legate. Dopo l'arrivo di Romelu Lukaku, infatti, sarebbero necessarie due cessioni in attacco per poter liberare spazio in organico per il nativo di Laguna Larga. Non basta la probabile dismissione di Alexis Sánchez, serve anche la partenza di uno tra Edin Džeko e Joaquín 'Tucu' Correa.

I quali, tra l'altro, non hanno alcuna intenzione di andare via dall'Inter. Dybala, quindi, è in stand-by, nonostante abbia il gradimento assoluto da parte della società meneghina, con in testa quello del Presidente Steven Zhang. Ad oggi, la squadra italiana che sta muovendo passi più concreti per Dybala è il Napoli.

Il club di Aurelio De Laurentiis lo sta facendo sotto traccia, ma lo fa. Ragionando sulla base del contratto proposto dall'Inter a Dybala, ovvero 5 milioni di euro netti a stagione più uno di bonus legato al 50% delle presenze in campo per ogni stagione. Il Napoli ci sta provando, ma la pista resta complicata. La questione dei diritti d'immagine è un ostacolo mai banale.

Poi per Dybala, c'è in corsa la Roma di José Mourinho. La quale, però, farebbe un passo verso l'argentino soltanto dopo aver ceduto Nicolò Zaniolo alla Juventus. E Il Milan? Può prendere Dybala in questo calciomercato estivo? Per 'La Gazzetta dello Sport', il Diavolo ha oggi altre priorità: una su tutte, Charles De Ketelaere. Ecco perché i rossoneri non hanno più dato seguito ai contatti di 20 giorni fa.

In Italia non c'è altro, se non l'apprezzamento pubblico e privato del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Ma la pista, per mille motivi, non è praticabile. All'estero, potrebbe spuntare fuori la soluzione Atlético Madrid per una 'Joya' ancora in cerca di una nuova casa dopo sette anni in bianconero.