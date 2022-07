Calciomercato Milan – De Ketelaere, il rilancio rossonero: i dettagli

Il Milan ha in Charles De Ketelaere il primo obiettivo per il suo calciomercato estivo. Il Diavolo, però, non salirà oltre la cifra offerta

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della trattativa di calciomercato che dovrebbe portare Charles De Ketelaere al Milan. Questa, infatti, è la settimana del rilancio rossonero per il fantasista belga, classe 2001, per il quale il Diavolo si era visto rifiutare la prima proposta di 20 milioni di euro più bonus.

Calciomercato Milan, rilancio per De Ketelaere

Il Milan è pronto a formulare una nuova offerta, più sostanziosa in termini di parte fissa e con dei bonus importanti, compresa una percentuale per la futura rivendita del cartellino del giocatore. Nel pacchetto, secondo il quotidiano torinese, ci sarebbero anche i cartellini del portiere danese Andreas Jungdal e dell'attaccante svedese Emil Roback.

Gli agenti dei due calciatori del Milan Primavera hanno già avuto contatti positivi con il Bruges. Il club belga, ad ogni modo, attende l'arrivo della nuova proposta milanista sul proprio tavolo. Il Leeds United, che aveva proposto più soldi al Bruges per CDK, ha preso atto della volontà del giocatore di disputare la Champions League con i rossoneri e si è defilato.

De Ketelaere è la priorità del Milan in questo calciomercato estivo: ad un mese da Milan-Udinese, debutto dei rossoneri Campioni d'Italia nella nuova Serie A, questo è il momento di accelerare. Anche per rispondere alla Juventus, che ha preso Paul Pogba ed Ángel Di Mariá, ed all'Inter, che ha riportato in nerazzurro Romelu Lukaku.

Il Milan, per filosofia, va su altri giocatori, più giovani e futuribili, ma chiudere per De Ketelaere sarebbe un bel segnale. Il club di Via Aldo Rossi, come concluso da 'Tuttosport', non andrà oltre un'offerta di 28 milioni di euro più 3 di bonus. Oltre non si spingerà, perché ha dato al giocatore belga quella valutazione. Milan, duello con la Roma per un esterno top: le ultime news di mercato >>>