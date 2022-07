Calciomercato Milan – Su Dybala piomba anche il Napoli: le ultime news

Oltre al Milan, che dopo un'iniziale richiesta di informazioni non ha fatto registrare ulteriori contatti ( così come risulta anche a noi di 'PianetaMilan.it' ), c'è stato anche il tentativo del Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani .

In tutto questo, si è inserito il Napoli. Il contratto di Dries Mertens non sarà rinnovato, la trattativa per Gerard Deulofeu dell'Udinese è ancora bloccata (i friulani chiedono 20 milioni di euro) e, da qui, la pazza idea Dybala per gli azzurri.